Elenco do São Paulo celebra chegada de Bauza para 2016

A contratação de Edgardo Bauza durante esta semana para ser o novo técnico do São Paulo a partir do ano que vem agradou o elenco do clube. Os jogadores fizeram questão de exaltar o vitorioso currículo do treinador, que, entre outros títulos, tem duas conquistas de Libertadores, com a LDU, em 2008, e o San Lorenzo, em 2014.

"Por onde passou, o Bauza mostrou que é competente e sabe montar times competitivos. Foi assim que conquistou duas Libertadores, e esperamos que possa fazer mais um grande trabalho na carreira, desta vez no São Paulo. Estou otimista e ansioso para poder trabalhar com ele", declarou Paulo Henrique Ganso em entrevista ao site do São Paulo.

É justamente esta experiência de Libertadores que os jogadores esperam que Bauza possa trazer em 2016. "Acredito que a experiência dele possa nos ajudar muito, principalmente porque queremos conquistar a Libertadores e ele já mostrou que conhece bem o torneio. O São Paulo está acostumado com a Libertadores, mas o trabalho dele poderá agregar coisas novas. Tenho certeza de que ele ajudará muito", apontou Rodrigo Caio.

Bauza chega após um ano bastante instável do São Paulo. Depois da demissão de Muricy Ramalho, o clube tentou Juan Carlos Osorio, que acabou saindo para assumir a seleção do México. Doriva foi contratado, mas decepcionou e foi dispensado após um mês de trabalho. Em meio a tudo isso, uma grave crise política na diretoria. Agora, a expectativa é por dias melhores.

"Ele vai pegar o ano do começo, desde a pré-temporada, e acredito que temos tudo para nos prepararmos da melhor maneira possível. Queremos que seja um ano de muitas alegrias, e que ele possa acrescentar bastante, como foi com o Osorio. O Bauza é um treinador diferente, com uma cultura diferente e será importante para os jogadores e para o clube", disse Rodrigo Caio.