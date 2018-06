Elenco do São Paulo diz entender críticas após nova derrota: 'Torcida tem razão'

Os jogadores do São Paulo não esconderam a decepção após a derrota para o Ituano por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Itu (SP). Na saída de campo, o discurso foi de compreensão em relação às críticas recentes que o time vem sofrendo. Horas depois, na chegada ao CT da Barra Funda, o grupo foi recebido com protesto de torcedores.

+ Dorival assume culpa por derrota e confia em apoio da diretoria do São Paulo

Para o zagueiro Bruno Alves, o time lutou até o final do jogo e as críticas da torcida são compreensíveis. "A torcida tem razão, pois ela está acostumada a títulos. Lutamos até o fim, batalhamos, mas não saímos com os três pontos. Agora é pensar na Ferroviária (duelo pela nona rodada, neste domingo) para buscar os três pontos. Nada melhor que trabalhar cada dia mais e buscar as vitórias. Elas virão", disse, na saída de campo.

Para o meia-atacante Valdívia, o time não pode desperdiçar mais chances de pontuar, como aconteceu nesta quarta-feira. "Estamos trabalhando muito, durante os treinos, apesar de pouco tempo para treinar. Mas temos que erguer a cabeça. Possuímos muita qualidade e tenho certeza de que a torcida vai estar junto. Temos de voltar com tudo e não deixarmos pontos assim para trás".

Os atletas sabem que o ambiente ficou mais carregado após uma nova derrota no Campeonato Paulista, principalmente em cima do técnico Dorival Junior. Para piorar, a equipe perdeu para a próxima partida o lateral-esquerdo Reinaldo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e pode ficar sem o volante Jucilei, que deixou a partida com fortes dores na coxa. A tendência é que Edimar seja escalado na lateral e no meio de campo o volante Petros, que retorna de suspensão, atuará ao lado de Hudson. A maior preocupação é com o tempo de recuperação de Jucilei, que será avaliado novamente.