Elenco do São Paulo é cobrado por torcedores no embarque a Salvador

Os jogadores do São Paulo foram cobrados por alguns torcedores nesta terça-feira, no Aeroporto de Congonhas durante o embarque para Salvador. A equipe enfrenta o Bahia nesta quarta, às 21h30, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o volante Hudson e o meia Nenê aparecem conversando com os torcedores. O coordenador técnico Vagner Mancini também aparece em outro vídeo falando com os torcedores.

Frases como "aqui é São Paulo", "vamos jogar bola", "é só humilhação" e "honrem a camisa" são ouvidas durante o vídeo.

O São Paulo não marca gols há três jogos. Pelo Brasileirão, empatou com o Bahia por 0 a 0, no Morumbi, e perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, em Itaquera. Na Copa do Brasil, foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 no duelo de ida.

O São Paulo visita o Bahia nesta quarta-feira, às 21h30, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe precisa vencer por dois gols de diferença para garantir classificação à próxima fase. Vitória po um gol de diferença, independentemente do placar, leva a decisão para os pênaltis.