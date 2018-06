Elenco do São Paulo mostra alívio e exalta 'dever cumprido' por classificação

O São Paulo derrotou o Rosario Central, da Argentina, nesta quarta-feira e conseguiu avançar à 2ª fase da Copa Sul-Americana, deixando para trás o "trauma" de ter caído no primeiro confronto da edição passada do torneio, quando caiu diante do Defensa y Justicia.

+ TEMPO REAL - São Paulo 1 x 0 Rosario Central

Para o elenco, a vitória por 1 a 0 que deu a classificação ao tricolor foi um dever cumprido. "Criamos chances até o fim do jogo, poderíamos ter feito mais gols, mas voltamos mais concentrados no segundo tempo. A sensação é de dever cumprido", avalia o meia Nenê. "Estamos felizes por termos passado e por termos voltado a vencer. Nos dá motivação."

Autor do gol tricolor, Diego Souza dividiu os méritos da classificação com a equipe. "O mais importante é que nossa equipe criou oportunidades e tudo tem sido muito bom em casa. Tive a felicidade quando o Reinaldo bateu na trave. Mas o importante é que toda a equipe está de parabéns. Precisávamos dessa vitória."

O adversário do São Paulo na próxima etapa da Sul-Americana será conhecido apenas no dia 4 de junho, em sorteio na sede da Conmebol.