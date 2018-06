Elenco do São Paulo intensifica preparação em segundo dia da pré-temporada

Depois de se apresentar na última quarta-feira, o elenco do São Paulo treinou em dois períodos nesta quinta e intensificou a sua preparação para a temporada de 2018. A estreia oficial da equipe será no próximo dia 17, fora de casa, contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista.

No trabalho da manhã, o elenco foi dividido em dois grupos. Enquanto os defensores faziam trabalhos específicos para o setor, meias e atacantes treinavam a construção de jogadas. Já o recém-contratado Jean se juntou aos goleiros Sidão, Lucas Perri e Lucas Paes para treinar tanto a parte técnica quanto a física.

Depois, no período da tarde, o técnico Dorival Júnior comandou um treino com bola em campo reduzido e começou a observar melhor alguns de seus "novos" jogadores. É o caso do lateral-esquerdo Reinaldo e do volante Hudson, que retornaram de empréstimo da Chapecoense e do Cruzeiro, respectivamente.

O meia peruano Cueva, por outro lado, permaneceu ausente. Ele comunicou a direção que se atrasaria na apresentação e retornará aos treinos somente no início da próxima semana. É o mesmo caso do meia argentino Jonatan Gomez, liberado para resolver assuntos pessoais.