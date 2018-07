Elenco do São Paulo precisa procurar uma saída, avisa Paulo Autuori

SÃO PAULO - Caminhando rumo ao fundo do poço, o São Paulo precisa reverter esse caminho se não quiser jogar a Série B do ano que vem. Na noite de quarta-feira, a equipe perdeu pela oitava vez seguida e chegou a 11 jogos sem vitória ao ser batida por 1 a 0 pelo Internacional em pleno Morumbi. Para o técnico Paulo Autuori, o grupo precisa encontrar um meio de sair da crise.

"Sempre tem uma saída. Precisa é capacidade de todos de procurar essa saída. Isso só com todos. Hoje (quarta), a equipe mostrou um espírito e sacrifício enormes. No segundo tempo, os jogadores se doaram. Acho que a saída passa por aí. Os gols que a gente sofre e deixa de fazer, uma hora isso vai mudar", comentou o treinador.

Diante do Inter, o São Paulo jogou bem os 10 primeiros minutos, mas levou o gol num chute despretensioso, ruim, de Leandro Damião, que Rogério Ceni aceitou. Dali até o fim do primeiro tempo, a equipe colorada mandou no jogo e poderia ter goleado. Na segunda etapa, com a entrada de Aloísio, o São Paulo cresceu na base da raça, criou chances, mas não conseguiu evitar a sexta derrota seguida no Morumbi, pior série da sua história.

"Não tenho muitas palavras para entender essa derrota. Acho que a equipe trabalhou bem, tentou se superar no aspecto físico na segunda parte. Tivemos chances no início do primeiro tempo e nos cinco primeiros minutos do segundo. Era importante começar ganhando, mas não conseguimos. Jogamos, jogamos e nada. O adversário se defendeu bem e abdicou de atacar no fim. Erramos com muitas tentativas por dentro", destacou Autuori.

Após a derrota para o Internacional, o elenco tricolor se reapresentará ao treinador nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, começando a preparação para enfrentar o Corinthians, domingo, no Pacaembu. Com oito pontos em dez jogos, o São Paulo beira a zona de rebaixamento. A maioria dos seus adversários, porém, só fez oito jogos. A Ponte Preta, primeiro time dentro da zona de degola, tem um jogo e três partidas a menos.