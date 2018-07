Elenco do São Paulo promete empenho na reta final

Com chances remotas de garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo seguirá focado nas três partidas restantes do Campeonato Brasileiro, segundo afirmou o volante Jean. Para ele, o fato de jogar em um grande clube já serve de motivação.

"Estou 200% motivado. Sei o que passei para estar aqui, o que Deus fez na minha vida de me colocar aqui. Tenho de estar motivado por isso. Eu faço isso, lutar até o fim. Está complicado, mas enquanto houver chances nós vamos atrás", prometeu o volante, que tem atuado na lateral-direita.

Depois de treinar como titular nesta quarta-feira, o atacante Lucas Gaúcho mostrou entusiasmo e disse que o São Paulo ainda sonha com o G-4. "Podemos ficar fora da Libertadores, mas ainda não estamos. Dá para chegar sim. Nosso objetivo é conquistar a vaga para este campeonato e vamos lutar até o fim para conseguir", disse.

O São Paulo está na nona colocação do Brasileirão com 51 pontos, cinco atrás do quarto colocado Atlético Paranaense, que hoje garantiria vaga na Libertadores.