Elenco do São Paulo quer 'pés no chão' para evitar novas oscilações em retomada

Apesar de estar fora da zona de rebaixamento do Brasileirão desde a vitória sobre o Atlético-PR, pela 28ª rodada, o clima nos vestiários do São Paulo é de pés no chão. As oscilações recentes do time mantêm o alerta ligado para que o time consiga afastar de vez o risco de queda.

+ São Paulo aposta na disciplina para segurar jogadores pendurados

"Vejo que o time está em uma boa crescente", afirma o zagueiro Rodrigo Caio, ao site do clube. "Claro que não estamos felizes com a nossa situação na tabela, porque podemos alcançar ainda mais para subir na classificação pela qualidade e, principalmente, empenho que demonstramos em casa."

O jogador reconhece que as últimas derrotas do time, fora de casa, para Atlético-MG e Fluminense, impediram a retomada do time no segundo turno do torneio - o São Paulo tem a sexta melhor campanha nesta segunda parte.

"Perdemos pontos importantes como visitante e isso nos deixou em uma situação difícil. A gente espera melhorar ainda mais nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Temos que dar mais um passo, e que seja no clássico contra o Santos."

Para Cueva, o time está focado e com os "pés no chão" para a reta final do torneio. "O Brasileiro é muito difícil, e teremos uma grande oportunidade de somar três pontos e subir na tabela nesta clássico de sábado. Temos que estar com pés no chão até o fim do torneio."

O peruano exalta a união do elenco na retomada. "As dificuldades que enfrentamos durante todo o ano fizeram com que a gente se unisse ainda mais. Creio que mudamos muitas coisas. Somos mais do que um grupo, somos uma família."