Elenco do São Paulo treina em Fortaleza e ganha folga nesta terça

O elenco do São Paulo treinou nesta segunda-feira em Fortaleza antes de retornar à capital paulista. Os jogadores que não atuaram os 90 minutos da partida do último domingo realizaram exercícios físicos.

Na academia do hotel onde a delegação ficou concentrada, os preparadores Carlinhos Neves e Pedro Campos armaram um circuito físico para aprimorar o condicionamento dos jogadores, além de atividades de fortalecimento muscular. Ao encerrar o treino, o grupo se juntou aos titulares para a viagem de volta a São Paulo.

Nesta terça-feira, o elenco tricolor ganhou folga. Os jogadores voltam aos trabalhos na tarde de quarta-feira, no CT da Barra Funda.

O próximo compromisso do São Paulo será no domingo, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. A equipe tricolor tem dez pontos e ocupa a terceira colocação do Brasileirão. Santos e Palmeiras também somam dez pontos, mas têm saldo de gols maior.