Elenco do Tigre aponta agressões e ameaça com armas em vestiário

Jogadores e integrantes da comissão técnica do Tigre afirmaram terem sido ameaçados por armas de fogo no vestiário do Morumbi, durante o intervalo da decisão da Copa Sul-Americana, contra o São Paulo, na noite desta quarta-feira. O time argentino alegou falta de segurança para voltar a campo e retomar a partida no segundo tempo, o que acabou deixando o título com o time brasileiro.

"Os seguranças entraram no vestiário e sacaram um revólver. Depois veio a polícia", afirmou o lateral Lucas Orban, em entrevista à Fox Sports. A informação foi reiterada pelo goleiro Damián Albil. "Foi incompreensível".

Integrante da comissão técnica do Tigre, Jorge Borrelli também apontou a presença de armas no vestiário. "Tenho 20 anos de futebol e nunca vi algo assim. Foi uma loucura. Nunca vi uma confusão como essa. Nunca imaginei que a partida fosse terminar desse jeito", declarou. Matías Escobar foi mais contundente em suas declarações: "Primeiro os seguranças do São Paulo, cerca de 15, nos bateram. Mas o que me deu mais medo foi quando entrou a polícia. Vocês sabem como é a polícia daqui".

Atletas e membros da comissão ainda apontaram marcas de sangue nas paredes do vestiário. O goleiro Albil mostrou um hematoma no peito, resultado de um suposto ataque dos seguranças do clube paulista. Os jogadores devem prestar queixa à polícia na 34ª DP, a mais próxima do Estádio do Morumbi.

Sérgio Massa, integrante da diretoria do clube e prefeito da cidade de Tigre, criticou a falta de segurança. "Temos que relatar à Conmebol o que ocorreu aqui. O árbitro não tinha talhe para uma partida como esta. O delegado da confederação parecia um funcionário do São Paulo. Não nos permitiram fazer o reconhecimento do campo nem o aquecimento no gramado. O ônibus chegou apedrejado ao hotel. Mesmo assim, os rapazes foram a campo para jogar. Os seguranças colocaram uma arma no meu peito. Vieram com paus e bateram nos jogadores. Fomos protagonistas de uma página lamentável da história do esporte brasileiro, que tem tanto talento", afirmou. "Para eles era apenas mais um campeonato. Para nós, seria um dia histórico. Não viemos para uma guerra, viemos para jogar futebol."

As alegações dos argentinos foram desmentidas pelos policiais militares presentes no Morumbi. A polícia negou a presença de armas de fogo no vestiário e explicou que só entrou no vestiário para conter uma briga generalizada entre jogadores do Tigre e seguranças do São Paulo. "Tinha gente machucada dos dois lados, do time do Tigres e dos seguranças", disse um dos policiais.

Já o Major Gonzaga, chefe do policiamento, tentou explicar o que de fato aconteceu no corredor dos vestiários. "Nós fomos chamados para separar essa briga, realmente era uma briga generalizada e nós só separamos a briga". Sobre a acusação de seguranças armados, o Major negou. "De forma alguma (existia pessoas armadas), se não eu mesmo seria obrigados a prende-los. Eu estava lá, o que tinha era pedaço de madeira, bancos e garrafas".