Elenco do Vasco espera recuperar confiança com chegada de Luxemburgo

Duas derrotas nas finais do Campeonato Carioca, ausência nas competições internacionais e a lanterna do Brasileirão. São muitos os motivos de incômodo para a torcida do Vasco. Por isso, a chegada do experiente Vanderlei Luxemburgo vem animando o elenco do time, que espera recuperar a confiança para evitar novas decepções na temporada.

"Agora é vida nova", afirma o zagueiro Leandro Castán, satisfeito com o "reforço" no banco de reservas. "O professor conversou com a gente, o que ficou para trás não importa, e nós temos agora um recomeço. Tivemos um começo ruim da competição, largamos mal no campeonato, mas temos oportunidade de já no domingo fazer uma grande partida."

Contratado na semana passada, Luxemburgo ainda não fez sua estreia no comando da equipe. Na derrota para o Santos, no fim de semana, era apenas um espectador. A primeira partida será no domingo, logo em São Januário, e justamente contra o Avaí, um rival que também briga para deixar as últimas posições - atualmente é o penúltimo colocado.

E a chance de conquistar a primeira vitória no Brasileirão já empolga os jogadores. "A ideia é dar uma arrancada no campeonato, nossa equipe não merece estar ali, e agora, com a ajuda do professor que chegou, tenho certeza que vamos sair dessa situação", reforça Castán.

Sem a experiência do zagueiro, o jovem volante Lucas Mineiro também está satisfeito com a chegada do rodado treinador. "É sempre ótimo trabalhar com pessoas que costumam passar coisas boas. O Luxemburgo é um treinador bem experiente e que tem muita coisa para mostrar para todos que estão aqui no Vasco. Vou procurar absorver um pouco de toda a experiência que ele adquiriu no futebol."

Castán reforça a empolgação do elenco. "Ele é um cara com uma energia de vitória, um cara vencedor. Isso que estamos precisando no momento. Ele mostrou para a gente. Talvez isso estivesse meio apagado. Mas estamos no Vasco da Gama, uma equipe que tem um passado, vitoriosa. Como eu sempre falei aqui, essa camisa é pesada. Nós temos essa responsabilidade de jogar pelo Vasco", cobra o zagueiro.