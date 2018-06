Elenco do Vasco se reapresenta e Zé Ricardo cobra bom início de temporada

Classificado à fase preliminar da Copa Libertadores e com boas expectativas para o ano, o elenco do Vasco se reapresentou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, fez os primeiros testes físicos e iniciou os trabalhos para 2018.

+ Botafogo se reforça com jogadores do Paysandu e do Atlético-GO

Mas a equipe não terá muito tempo para se preparar. Além de estrear no Campeonato Carioca no próximo dia 18 contra o Bangu, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, terá no final do mês o difícil desafio contra a Universidad Concepción, no dia 31, no Chile, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

Preocupado com a sequência, o técnico Zé Ricardo já cobrou nesta quarta-feira um bom início de temporada. "Queremos um bom início de temporada para que a gente possa se motivar mais com os resultados positivos e que com isso sobre energia para trabalhar nas outras competições. Vamos encarar tudo de forma muito séria", pontuou o comandante, avisando que o time não priorizará nenhum torneio.

"Certamente a nossa participação na Libertadores tem um peso importante, mas sem dúvida vamos encarar o Carioca de forma muito profissional e muito firme", prometeu. "Acreditamos que no dia 18, contra o Bangu, vamos ter uma equipe bastante competitiva em campo".

Sobre a apresentação do elenco, Zé Ricardo enalteceu o ambiente e projetou um bom ano ao Vasco. "Senti o grupo bastante motivado. A expectativa é grande para um ano importante. Como esperávamos, a apresentação foi com bastante entusiasmo. Queremos dar um bom retorno para a nossa torcida. O clube merece coisas boas e vamos trabalhar muito por isso. Nossa base foi mantida, tivemos chegadas importantes e tenho certeza que vão ajudar bastante o grupo", completou.