Elenco e comissão técnica do São Paulo terão reunião com torcedores nesta quarta

As torcidas organizadas Independente e Dragões da Real pediram e o São Paulo resolveu abrir os portões do CT da Barra Funda para um grupo de 20 pessoas, torcedores e sócios do clube, para uma conversa com o elenco, comissão técnica e diretoria tricolor. O encontro está marcado para esta quarta-feira, 13, ainda sem horário definido.

Na segunda, as organizadas emitiram um comunicado em que pediam o encontro para que pudessem deixar claras suas posições a respeito da luta do São Paulo contra o reaixamento no Campeonato Brasileiro - o time está há duas rodadas na vice-lanterna.

"Deixaremos bem claro aos jogadores que não estiverem a fim de honrar a camisa do São Paulo, que se retirem do elenco", informou a Independente, em nota. "O torcedor nunca abandonou o time em nenhum momento. E não será agora que irá deixar de apoiar."

A organizada prometeu intensificar a pressão sobre a diretoria assim que o São Paulo conseguir afastar o risco de rebaixamento. "Não fugiremos dos nossos ideais, que é unir esforços em prol do time até o momento que atingir 47 pontos e, deste modo, ficar livre do rebaixamento. Promessa é dívida. Assim que atingirmos esse coeficiente, iremos protestar contra a diretoria. Chega de palhaçada. 2013,2016 e 2017 lutando para não cair. O São Paulo é maior que todos vocês."