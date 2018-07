Elenco experiente do Paysandu preocupa Gilson Kleina

SÃO PAULO - A rodada deste sábado da Série B coloca o mandante e líder Palmeiras contra o Paysandu, equipe que está na zona de rebaixamento e perdeu os sete jogos que disputou como visitante no campeonato. Embora o encontro pareça desequilibrado, o técnico do clube paulista, Gilson Kleina, afirmou que o experiente elenco do adversário é uma preocupação.

O ataque do Paysandu deve ter Iarley, de 39 anos, que já passou por Corinthians, Inter e Boca Juniors. Ao lado dele, o titular será Marcelo Nicácio, de 30 anos, que teve passagens por Fortaleza, Figueirense e Ceará. "A equipe deles têm muitos jogadores experientes na Série B", comentou Gilson Kleina. "Nenhum clube que vem enfrentar o Palmeiras joga relaxado, pelo contrário", completou.

Outro jogador conhecido do Paysandu é o goleiro Marcelo, revelado pelo Corinthians, mas que deve ficar na reserva no jogo deste sábado, a partir das 16h20, no Pacaembu. Gilson Kleina também elogiou bastante o lateral-direito Yago Pikachu, que ele tentou trazer para o Palmeiras no começo desta temporada, sem sucesso.