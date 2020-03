Elenco experiente e amizade de longa data: os segredos do sucesso do Santo André

A quatro rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista, o time dono da melhor campanha não é nenhum dos grandes do Estado e muito menos é um clube badalado do interior. Com 79% de aproveitamento, o Santo André passou do status de recém-promovido à elite ao posto de surpresa da competição graças a um grande acerto do planejamento. A busca por reforços experientes e por jogadores que já se conheciam é um dos segredos do sucesso.

O Santo André bateu o São Paulo, empatou com o Corinthians e é líder do grupo do Palmeiras após ter feito às pressas a montagem do elenco. O técnico Paulo Roberto Santos e a diretoria iniciaram em novembro do ano passado o processo de escolha do plantel e a busca por 21 contratações. O foco recaiu sobre jogadores com mais bagagem, tanto é que a média de idade do elenco é de 27 anos. Até agora deu tudo muito certo.

"No nosso planejamento a ideia era atingirmos o mais rápido possível os 12 pontos para se manter na elite sem risco de rebaixamento. Mas as coisas foram além da expectativa. Com seis partidas nós já tínhamos 15 pontos ganhos", contou o treinador ao Estado. "Para nós foi difícil, porque o pegamos o clube do zero. Não tinha nenhum jogador remanescente do ano passado. Foi tudo em cima de hora", explicou.

Diante do tempo escasso para se preparar e da dificuldade financeira, o último campeão da divisão de acesso do Estadual definiu a procura por reforços diante de alguns parâmetros. A experiência dos reforços foi um deles, assim como os contratos curtos, válidos somente até o fim do Estadual, e a procura por atletas que já se conheciam de passagens por outras equipes.

"Um dos pontos fortes do time é que quase todo os jogadores já se conheciam por outras equipes. Pensamos nisso para que eles tivessem um entrosamento entre sei. Pensamos nisso porque iniciamos o trabalho de última hora. Foi a solução. Só comigo, pelo menos metade deles já trabalhou antes. Isso torna o clima de trabalho mais leve e contribuiu para o grupo se tornar uma família", afirmou o treinador.

Quem concorda com o técnico é o atacante e artilheiro da equipe, Ronaldo. O autor de cinco gols neste Estadual encontrou no Santo André cinco ex-colegas do passado. "Muitos jogadores já conheciam e aí isso ajuda no entrosamento e a conhecer melhor cada um. A equipe é experiente e tem conseguido fazer bons jogos no Campeonato Paulista", disse o jogador.

Ronaldo e vários dos outros atletas do elenco chegaram ao clube com contrato válido somente até o fim do Estadual. Muitos deles apostam nas boas atuações pelo Paulista para conseguirem oportunidades em outras equipes no restante do ano. "O Paulista é uma grande vitrine. Muitos times de fora vêm assistir. A visibilidade é sensacional. Sabemos que a se a gente fizesse um bom trabalho, poderia se destacar", comentou Ronaldo.

Com 19 pontos conquistados em 24 possíveis, o Santo André agora já pensa em garantir a classificação para a próxima fase e, quem sabe, surpreender outro grande. Depois de bater o São Paulo em casa e empatar por 1 a 1 com o Corinthians como visitante, o próximo sonho deve ser o provável encontro com o Palmeiras nas quartas de final.