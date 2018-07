Elenco se reapresenta e Palmeiras espera contar com trio de reforços

Depois de folgar na terça, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira para um treino em dois períodos. O dia começou com uma atividade física, com os jogadores divididos em dois grupos - um fazia movimentações de força e potência na sala de musculação, enquanto o outro realizava trabalhos funcionais.

Depois, sob o comando do preparador Omar Feitosa, o elenco foi a campo e fez movimentos de potência com o cinto de tração. A atividade teve a presença de Yerry Mina, Edu Dracena e Leandro Pereira, que desfalcaram a equipe nos últimos jogos.

Em fase final de recuperação, o trio trabalhou normalmente nesta quarta e deve reforçar o Palmeiras contra a Ponte Preta, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Os treinos dos próximos dias avaliarão se eles terão condições de iniciar a partida.

Outra novidade na atividade foi a presença do meia Vitinho, que estava com a equipe sub-20 disputando uma competição na França. O Palmeiras terá ainda o retorno de Zé Roberto, suspenso na vitória sobre o Atlético Paranaense.

A equipe, porém, segue com três importantes desfalques: o goleiro Fernando Prass, que operou o cotovelo, o atacante Lucas Barrios, com uma lesão na coxa, e Gabriel Jesus, que segue com a seleção brasileira disputando a Olimpíada do Rio.