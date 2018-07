Elenco vê clube acertar ao abrir mão de renda e jogar final na Vila

Finalista do Paulistão, o Santos fará o jogo da volta da decisão do Estadual contra o Palmeiras, no dia 3 de maio, na Vila Belmiro. Foi uma escolha da diretoria, apesar da chance que teve de levar a partida ao Pacaembu e faturar alto com a bilheteria. A decisão agradou aos jogadores.

Um dos líderes do elenco, o zagueiro David Braz disse "título" é mais importante que "dinheiro", mesmo num contexto de crise financeira que o Santos atravessa. "Sabemos disso (problemas financeiros) e podemos sofrer com isso. Mas o título do campeonato é mais importante que dinheiro. E se formos campeões, o título pode trazer dinheiro lá na frente, patrocínio e renda", afirmou.