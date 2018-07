'Eles estão pagando por 2010', diz Jorge Henrique sobre Palmeiras

SÃO PAULO - Jorge Henrique, que costuma apimentar o jogo irritando adversários dentro do campo, também se mostrou hábil com as palavras ao justificar o empate do Corinthians por 1 a 1 contra o Bahia, neste sábado, no Pacaembu, resultado que, de certa forma, ajudou o Palmeiras.

Mas o atacante, além de garantir que o Corinthians jogou o que pôde diante do Bahia, ateou mais lenha na fogueira ao recordar o caso de 2010, a polêmica partida entre Palmeiras e Fluminense, o tal "entrega". "Em 2010 foi claro, agora estão pagando por isso", disse o atacante, que estava voltando ao time depois de uma contusão e entrou no segundo tempo. "A gente faz o que a gente gosta, temos família. Com que cara você vai chegar em casa e olhar para seu filho? Não existe essa de entregar, tenho de torcer para meu time".

Jorge Henrique disse que "não sabe" se o Palmeiras vai ou não ser rebaixado, mas afirmou que não vai torcer contra o rival. "Torço para o Corinthians".

Edenílson também engrossou o discurso de que o Corinthians parou no Bahia por causa de seus próprios erros e que o time tentou buscar o resultado até o final do jogo. "Tem que entrar e honrar a camisa, lutamos pra caramba e mas não saímos com os três pontos".

Pelo cronograma da comissão técnica, esse foi o último jogo que titulares foram poupados e a partir da próxima rodada - no sábado contra o Vasco, novamente no Pacaembu -, Tite vai voltar a escalar seus principais jogadores. A ideia é azeitar o time para o Mundial de Clubes da Fifa. Isso se faz necessário principalmente para melhorar o rendimento dos atacantes, em especial de Paolo Guerrero, o peruano que joga de centroavante.

Dois jogadores se contundiram. Com três minutos de jogo, o lateral-esquerdo Denner torceu o joelho direito. Aos 12 do primeiro tempo, o zagueiro Wallace sentiu uma fisgada na coxa.