'Eles simplesmente jogaram melhor', admite Daniel Alves após final

O lateral-direito brasileiro Daniel Alves foi sucinto e preciso ao avaliar porque a Juventus foi derrotada neste sábado para o Real Madrid, por 4 a 1, em Cardiff, na decisão da Liga dos Campeões: porque o adversário simplesmente jogou melhor.

"Nós permitimos ao Real criar muito no segundo tempo, especialmente depois que eles marcaram em seu único chute a gol antes do intervalo", lamentou o brasileiro. "Fizemos algumas coisas boas durante os 90 minutos, mas eles simplesmente jogaram melhor do que nós."

Com três gols sofridos até a semifinal da Liga dos Campeões, a Juventus levou quatro na decisão e, definitivamente, não viveu uma boa noite, segundo acrescentou Daniel Alves. "Sempre fomos muito elogiados por nossa defesa na temporada, mas hoje (sábado) não era a nossa noite. Nesse nível, seus adversários podem te punir a qualquer momento."

Com o vice-campeonato deste sábado, o lateral brasileiro perdeu a chance de conquistar o quarto título de Liga dos Campeões e igualar a seu ex-companheiro Messi. Quem obteve o feito foi Cristiano Ronaldo, com três conquistas pelo Real Madrid e uma pelo Manchester United.