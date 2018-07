ELES VIVERAM O DIA MAIS TRISTE DO FUTEBOL BRASILEIRO

Quem viveu a dor e a tristeza da Copa de 1950 afirma que aquela foi a maior decepção já experimentada como torcedor. Os lances da partida que calou o Maracanã em 16 de julho daquele ano permanecem vivos na memória das testemunhas da mais sofrida derrota do futebol brasileiro. O pós-jogo, com choro e luto nacional, também. É uma dor que custa a cicatrizar.

Um dos 200 mil espectadores da partida é o engenheiro aposentado Antonio Stanisci, de 78 anos. Sobrinho de Vicente Feola (1909-1975), auxiliar técnico da seleção de 1950 - depois, em 1958, seria campeão mundial como técnico -, ele tomou um ônibus com a tia e duas primas e foi ao Rio com a esperança de ver o Brasil campeão. “Foi uma noite inteira de viagem”, recorda-se ele que, na época, tinha 14 anos.

O que seria um sonho se transformou num pesadelo após o gol de Ghiggia faltando apenas 11 minutos para o fim da partida. Era a virada uruguaia, era o título uruguaio, era o Maracanazo. “Chorei muito”, diz. “Mas todo o estádio chorou. Quer dizer, a grande maioria, né? Já que também havia os uruguaios, e eles comemoraram muito.”

Outro que estava entre os milhares de presentes no Maracanã era Jaime Franco, então um garoto de 12 para 13 anos. “Com meu pai, assisti a todos os jogos do Brasil naquela Copa no estádio, exceto o primeiro (em que o Brasil venceu o México por 4 a 0, no Maracanã)”, recorda-se o industrial aposentado, hoje com 76 anos. Os outros, viu todos - no Pacaembu e no Maracanã. “Meu pai tinha um Hudson e pegávamos a estrada para o Rio. Eram 14h, 15h no trajeto.”

Bom aluno. Nascido na Bulgária, Jaime foi trazido ao Brasil pela família aos 2 anos. Aqui, desde cedo, encantou-se com futebol. De modo que, pouco antes de a Copa começar, seu pai, o industrial Giacomo Franco, propôs um trato: fosse ele bem na escola, tirasse 10 em tudo, e veriam o máximo possível de jogos. “Eu já era bom aluno, mas estudei mais ainda para conseguir cumprir o combinado”, afirma.

Ironia das ironias, a história da família Franco também estaria ligada ao Uruguai. Na mesma época em que Giacomo veio para São Paulo, um de seus irmãos mudou-se para Montevidéu. Assim, Jaime tinha um priminho criado no Uruguai. “Era o Enrico. Durante a Copa, houve uma promoção para quem acertasse o placar da final. Todo mundo deve ter apostado no Brasil. Mas ele cravou 2 a 1 e levou o prêmio”, lembra. Ficaram meses sem se falar.

Jaime culpa o “salto alto” pela derrota brasileira em 1950. “Havia um clima de ‘já ganhou’. Os jogadores perderam o foco. Não tiveram concentração - todo dia havia políticos tirando fotos com a seleção, essas coisas.”

Apesar da tristeza da derrota, aquela Copa marcou tanto a paixão futebolística de Jaime que ele acabou se tornando uma espécie de “colecionador” de participações em Mundiais. Assistiu in loco às de 1962 (Chile), 1966 (Inglaterra), 1970 (México), 1994 (Estados Unidos) e 1998 (França). Agora, resolveu se dar ao luxo de não viajar. “Estou assistindo no estádio apenas às partidas realizadas em São Paulo”, comenta ele. Por enquanto, viu a estreia da seleção brasileira, contra a Croácia, e também os jogos Uruguai x Inglaterra, Holanda x Chile, Coreia do Sul x Bélgica - e ainda assistirá a Argentina x Suíça e a uma das semifinais. “O resto, vejo pela televisão, e consigo acompanhar um número maior de jogos por dia.”

Apesar de ter seguido os passos do pai na carreira, como industrial, o futebol sempre fez parte da vida. Atualmente, Jaime é diretor de Marketing da Federação Paulista de Futebol e integra o Comitê Paulista da Copa.

Pelo rádio. A tristeza da derrota de 1950 não marcou somente os 200 mil espectadores que conferiam a partida no Maracanã. De norte a sul do País, as pessoas se reuniam em volta de rádios para acompanhar a Copa.

Hoje com 97 anos, o morador do Residencial Lar Sant’ Ana, em Alto de Pinheiros, Jurandy Teixeira Mendes tem lúcida memória daquele episódio. “Eu trabalhava em um escritório de publicidade no centro e ali perto uma rádio instalou alto-falantes virados para a rua. Todos ficam em volta, na expectativa e na torcida”, conta.

Com a derrota, veio a choradeira. “O clima se transformou: foi um luto geral. Eu também fiquei triste. Acho que essa tristeza só passou em 1958, quando ganhamos a Copa lá na Suécia.”

Colega de Jurandy no Lar Sant’Ana, a professora aposentada Maria José Maia da Cunha, de 87 anos, também se lembra bem daquele 16 de julho de 1950. “Era todo mundo em volta do rádio, sem ninguém poder fazer barulho para não atrapalhar”, relata. “E aí, no finzinho, eles marcaram o gol: foi a pior decepção da minha vida. Foi como se alguém viesse com uma vasilha bem grande de água e jogasse em nossas cabeças. Água fria...”

Maria José acredita que a empolgação do povo é a mesma em 1950 e hoje. Com uma diferença importante: os meios de comunicação. “Hoje todo mundo fica sabendo de tudo ao mesmo tempo, em qualquer lugar. Naquele tempo, era rádio e jornal, apenas”, compara Maria José. “Os jogadores também são diferentes. Naquela época, não tinham malícia, jogavam por amor ao esporte. Hoje, ganham fortunas.”