Eletropaulo reprograma manutenção das linhas e garante luz na final do Mundial

SÃO PAULO - A AES Eletropaulo, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo e municípios da região metropolitana, garantiu que não haverá corte de luz no domingo pela manhã, horário em que o Corinthians disputará a final do Mundial de Clubes contra o Chelsea.

O torcedor corintiano estava preocupado em ficar sem energia em sua casa e assim não poder acompanhar a decisão do Mundial, direto do Japão. Tudo porque moradores da região do Morumbi receberam nos últimos dias um comunicado avisando que o bairro estaria sob manutenção das linhas de energia das 8h50 às 14h20, portanto, sob o risco de corte de luz - a partida decisiva do Mundial da Fifa começará às 8h30. A assessoria de imprensa da AES Eletropaulo confirmou ao Estado nesta quinta-feira que toda a manutenção foi reprogramada para começar somente após o fim da partida que definirá o novo campeão do mundo.

Desse modo, a AES Eletropaulo garante que os lares do Morumbi e de todas as regiões de São Paulo não ficarão sem energia durante a partida. O Corinthians ganhou de 1 a 0 do Al Ahly na semifinal e garantiu seu direito a disputar a taça, inédita em sua história. O Chelsea, nesta quinta, também se deu bem na competição: passou fácil pelo Monterrey, do México, por 3 a 1 e agora descansa para encarar o time brasileiro domingo.