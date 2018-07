Elevar moral de Luis Fabiano preocupa mais que o Bragantino

SÃO PAULO - Abalado pela punição de quatro jogos dada pela Conmebol ao atacante Luis Fabiano, o São Paulo entra em campo hoje diante do Bragantino para tentar devolver a alegria ao seu principal atacante. O jogador pegou o gancho por proferir “graves insultos” ao árbitro colombiano Wilmar Roldán após o apito final do jogo com o Arsenal. Como já cumpriu um, não atuará mais na fase de grupos e na partida de ida das oitavas de final, caso o time se classifique. “Ele é um jogador muito importante, de qualidade indiscutível e nosso artilheiro. É uma perda muito grande”, explica o meia Ganso, que terá a chance de ser titular novamente ao lado de Jadson.

O jogador que veio do Santos confessa que está se sentindo bem na equipe e acha que pode render ainda mais com a camisa do São Paulo. “Minha intenção é sempre melhorar e também conseguir ajudar na marcação. Para ter mais entrosamento, eu e o Jadson precisamos conversar bastante e vamos trocar de posição para confundir o adversário”, continua Ganso, que se mostra otimista em relação ao seu desempenho. “Quero alavancar minha carreira no São Paulo e na seleção brasileira. É o começo de tudo”, acredita.

Em relação ao time que enfrentou o São Bernardo, a novidade deve ser o volante Wellington, que cumpriu suspensão automática e pode ficar com a vaga de Denilson. Mas o técnico Ney Franco ainda não poderá contar com Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez, que estão voltando de lesão, e Osvaldo, que está na seleção brasileira.

Além da partida contra o Bragantino, o São Paulo encara ainda o Paulista e o Corinthians antes do duelo diante do The Strongest, pela Libertadores. A diretoria vai enviar para a Conmebol uma defesa para tentar diminuir a pena para Luis Fabiano, que ainda foi multado em R$ 10 mil pela entidade.