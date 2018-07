Eli Guttman é o novo técnico da seleção de Israel

Depois de ficar apenas um ano no cargo, Luis Fernandez não teve o contrato renovado ao não conseguir classificar Israel para a Eurocopa de 2012. Agora, Eli Guttman chega com o objetivo de levar a seleção israelense à Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil - as Eliminatórias começam em setembro.

"Estou realizando um sonho, mas é apenas metade do sonho. A outra metade estará completa quando conseguirmos a classificação para a Copa do Mundo", afirmou Eli Guttman, durante entrevista coletiva após assumir o cargo. "É um grande desafio, mas, se superarmos os pequenos obstáculos pelo caminho, pode ser possível."

Com 53 anos, Eli Guttman é um dos técnicos de maior sucesso do futebol israelense nos últimos anos, mas estava afastado do trabalho desde que sofreu um ataque cardíaco em junho. Agora, porém, ele garante estar recuperado e pronto para o desafio da seleção - sua estreia será no amistoso com a Ucrânia em fevereiro.