A apresentadora Eliana vai comentar Flamengo x Independiente Del Valle no SBT

O SBT decidiu mais uma vez apostar em sua equipe de apresentadores nas transmissões do futebol, especificamente da Libertadores. A apresentadora Eliana vai comentar o jogo entre Flamengo x Independiente Del Valle, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, pelo torneio continental. Na semana passada, a emissora de Silvio Santos já havia colocado o apresentador Ratinho para comentar o confronto entre Guaraní-PAR x Palmeiras, que terminou empatado sem gols. Ratinho é palmeirense. Já Eliana é torcedora do São Paulo.

Eliana vai estrear na função de comentarista esportiva. Ela participará do quadro "Torcedor SBT", que conta com convidados para analisar a partida, além dos comentaristas esportivos da empresa. Além da apresentadora, o jogo também terá os comentários do ex-jogador Júnior Baiano, que defendeu Flamengo e Palmeiras, além da seleção. Outra novidade no jogo desta quarta é a participação do comentarista Eugênio Leal, que tem contrato com a Fox Sports, mas foi 'emprestado' pela emissora apenas para partida.

Flamengo x Del Valle vai passar para os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, parte do Paraná (exceto Curitiba e Maringá), Centro-Oeste, Norte e Nordeste (exceto Recife) do País. Outro jogo que a emissora vai transmitir é a partida entre River Plate x São Paulo, que será exibida para o restante do Brasil.