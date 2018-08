Elias admite que Atlético-MG precisa melhorar para sonhar com título

O Atlético Mineiro fez nesta terça-feira o penúltimo treino do elenco antes da partida desta quinta, contra o Vasco, no Independência. Se vencer, a equipe treinada por Thiago Larghi vai chegar a três triunfos seguidos para se manter na briga pelo título brasileiro, como destacou Elias, que apontou a necessidade de o time evoluir para sonhar com a conquista.

"A equipe está jogando bem e espero que continue assim. Para brigar pelo título, vamos ter de melhorar nossa campanha, isso é fato", disse o volante Elias, nesta terça-feira. O jogador cumpriu suspensão na rodada passada, no domingo, quando venceu o Botafogo por 3 a 0, fora de casa.

"Se a gente melhorar, vamos brigar pelo título e, se mantivermos a campanha, estaremos na briga por uma vaga na Libertadores. A tendência é sempre melhorar, crescer. Com o tempo de trabalho e os jogos, a equipe vem melhorando e isso nos dá bastante segurança para que possamos sonhar alto", comentou o meio-campista.

Na última partida que disputou, na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, no dia 12, no Independência, Elias marcou o gol que abriu o placar da partida. "Sempre prezo pelo coletivo. Se o coletivo estiver bem, estarei bem. A parte de construção da equipe é muito boa, temos o melhor ataque da competição e também somos a equipe que mais finaliza. Quando você tem uma equipe jogando bem, o seu individual cresce junto", comentou o volante, que contra o Vasco não vai ter a companhia de José Welison, suspenso.

"O Zé entrou e parecia que já estava jogando no Galo há dois, três anos. Vestiu a camisa, o torcedor se identificou com ele e vem fazendo um grande campeonato nesse período curto que teve aqui com a camisa do Galo. Isso é bom para a gente porque, além de fazer a saída de jogo, ele consegue fazer a contenção para que eu possa ter mais liberdade. Então, é ruim perdê-lo, mas vamos ver o que o Thiago vai armar, ele vai pensar na melhor maneira para que a gente consiga vencer o jogo", afirmou Elias.

Nesta terça-feira, durante a atividade na Cidade do Galo, um grupo de jogadores realizou treino de força na academia e o outro participou de trabalhos técnicos e táticos em campo. O substituto de José Welison e possíveis outra mudanças devem ser indicadas no treino desta quarta-feira.