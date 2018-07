Elias admite ter um papel mais defensivo no Corinthians

Famoso por ser um volante que chega com frequência e qualidade ao ataque, Elias não está conseguindo fazer isso nos últimos jogos do Corinthians. Tem ficado mais atrás, preso na marcação, o que, segundo ele, é um sacrifício válido para que o time consiga atingir seu objetivo no Brasileirão e termine entre os quatro melhores, garantindo vaga na Libertadores.

"Hoje é difícil ver um volante chegando dentro da área. Estamos jogando mais por trás, dando passe. Ainda há oportunidades, mas são uma ou duas, não tem aquela frequência que o torcedor estava acostumado", avaliou Elias, lembrando que seu papel tático no time corintiano está acima de qualquer individualidade. "Temos que nos classificar (para a Libertadores). Então, abro mão da minha característica de chegar ao ataque, de fazer gol. Vou jogar mais por trás, marcando, para a gente conseguir esse objetivo." Titular absoluto do Corinthians, Elias recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Santos e está suspenso. Assim, ele deve ser substituído pelo volante Bruno Henrique no jogo contra o Bahia, domingo que vem, em Salvador. "No ano passado, no Flamengo, eu chegava muito ao ataque atuando como meia. E o torcedor quer que eu continue chegando. É difícil, tem de fazer sacrifício para que a equipe possa vencer. Se eu tiver de jogar mais atrás, rodando mais a bola, vou jogar mais atrás para ajudar a equipe", explicou Elias, em entrevista nesta segunda-feira para a SporTV.