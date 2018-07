Elias agradece Corinthians por 'anos maravilhosos'

O volante Elias voltou a se emocionar ao falar sobre sua despedida do Corinthians. De mudança para o futebol espanhol, ele havia antecipado aos prantos no domingo, após o empate com o Goiás, que está se transferindo para o Atlético de Madrid.

Nesta segunda-feira, Elias novamente manifestou carinho pelo Corinthians e agradeceu pelos anos maravilhosos no clube. "Já fiquei muito emocionado na minha despedida, foram dois anos e meio maravilhosos. Tenho só a agradecer", afirmou o volante à ESPN Brasil.

Sobre a negociação com o Atlético de Madrid, Elias explicou que tudo já está praticamente acertado. Somente pequenos detalhes entre as duas direções precisam ser definidos para o acordo ser oficializado. "Está quase tudo certo. Só falta a parte do presidente, mas da minha parte está tudo certo", garantiu.