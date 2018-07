Elias ainda celebra golaço e vitória botafoguense

RIO - Responsável pela virada do Botafogo sobre o Criciúma, na noite de domingo, o que garantiu ao time a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o atacante Elias apontou gol da vitória sobre a equipe de Santa Catarina como um dos mais bonitos da carreira. O voleio nos acréscimos da partida livrou o Botafogo do empate e reduziu a distância para o líder Cruzeiro - agora são quatro pontos que os separam.

"Quando joguei pelo Resende marquei alguns gols marcantes, mas com a camisa do Botafogo, com certeza, foi o mais bonito e importante. Assim que a bola entrou, não sabia o que fazer. Além de bonito e difícil de marcar, foi um gol que estávamos buscando muito para conseguir a vitória", disse Elias, já garantido para o confronto des quarta, contra o Corinthians, no Maracanã.

Desde que chegou ao Botafogo, o atacante atua de forma diferente do que estava habituado a jogar pelo Resende, caindo pelos lados do campo, sem ser a referência no ataque como atualmente. Ciente de que ainda precisa evoluir, o atacante se considera um jogador mais completo graças aos ensinamentos do técnico Oswaldo de Oliveira.