Elias diz que falta humildade aos críticos do Corinthians

O volante Elias falou nesta sexta-feira em tom de desabafo a respeito das insinuações de que há um complô com a arbitragem para favorecer o Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe é a líder do torneio nacional com 54 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado, o Atlético-MG. Na última quarta-feira, o time perdeu uma invencibilidade de 17 jogos ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Internacional, em Porto Alegre.

"Hoje, temos três jogadores na seleção brasileira e poderíamos ter mais. Mesmo assim, ainda tem gente achando que a gente está pagando para ser líder e ser convocado", criticou.

Na quinta-feira, o técnico Dunga convocou, além de Elias, o zagueiro Gil e o meia Renato Augusto. O trio defenderá a seleção nos confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 contra Chile, em Santiago, e Venezuela, em Fortaleza.

Para Elias, falta humildade aos adversários para admitir que o Corinthians merece estar na ponta da tabela. "As pessoas não são humildes de reconhecer o trabalho feito aqui. Perdemos para o Internacional e reconhecemos que eles mereceram. Perdemos três jogos para o Santos e eles foram melhores. Mas muita gente não reconhece o que fazemos. Três jogadores do clube na seleção brasileira e isso é algo que tem de ser reconhecido. Não sabemos se vamos ser campeões, mas hoje somos a melhor equipe, estamos liderando o campeonato com bom futebol", disse.

Mesmo com a boa vantagem que a equipe tem na liderança do Brasileiro, o volante não vê o Corinthians como favorito ao título. "Nas cinco primeiras rodadas diziam que a gente ia brigar para não cair. Não somos favoritos", disse.

O Corinthians volta a campo no domingo, quando enfrenta o Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o segundo fim de semana que a equipe jogará em casa às 11 horas. Os ingressos estão esgotados desde quarta-feira.