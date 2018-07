Em tarde de Elias, Corinthians supera Fla e se consolida no G-4

Mais uma vez Elias se mostrou o motor do Corinthians nesta ascensão no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o volante conduziu o alvinegro à goleada por 3 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã, encerrando um jejum do time de oito anos sem vencer no Maracanã. O resultado fez a equipe paulista alcançar a terceira posição, com 26 pontos, mas os corintianos correm o risco de cair para o quarto lugar ainda neste domingo, quando o Sport também poderá chegar aos 26 pontos em duelo diante do Palmeiras, em Recife. Sem Guerrero e Sheik, o Flamengo se mostrou novamente um time fraquíssimo.

Malcom e Vagner Love passaram mais um jogo em branco - o último, inclusive, foi o único que destoou do bom jogo que fez o Corinthians. Mas os homens de meio-campo trataram de resolver a partida. Elias abriu o placar com um golaço de cobertura e deu a assistência para o terceiro gol de Jadson, artilheiro do time, com seis gols - Uendel completou o placar.

O Corinthians começou o jogo sofrendo forte pressão dos donos da casa. A marcação avançada dos flamenguistas não facilitava a saída de bola e os defensores eram obrigados a dar chutões para o ataque.

Passada a correria inicial, porém, o Corinthians conseguiu equilibrar o duelo e passou a incomodar o Flamengo. Primeiro, com Renato Augusto em finalização pelas pontas, e chegou logo ao gol, aos 25, com Elias.

O volante encontrou Love livre e lançou em profundidade, o atacante entrou na cara de César, mas bateu em cima do goleiro. Elias pegou a sobra e converteu de cobertura. Um golaço, em jogada criada pelos ex-flamenguistas.

A equipe rubro-negra sentia muito a falta do atacante Paolo Guerrero, como referência na área. Em razão de um acordo entre os dois clubes, o peruano, mais Emerson Sheik, foram impedidos de jogar.

O gol de Elias abalou o bastante o Flamengo. A zaga rubro-negra começou a bater cabeça, o goleiro César se enrolou em uma bola tranquila e quase comprometeu o time. A equipe alvinegra aproveitou o mau momento do rival, e ampliou com Uendel, que completou um bom cruzamento de Renato Augusto.

O domínio corintiano no Maracanã prosseguiu. Melhor do time, Elias desarmou Jonas no meio e passou para o apagado Jadson marcar o terceiro, aos 17, em linda finalização de primeira após passe açucarado do volante vindo da direita.

Love ainda perdeu uma chance incrível livre na área, demonstrando que está bem abaixo do nível do resto do time.

Mesmo atrás, o Flamengo pouco conseguiu incomodar a zaga corintiana, mas chegou a marcar de cabeça com Jonas, mas o auxiliar da arbitragem assinalou impedimento inexistente e tornou a missão rubro-negra ainda mais complicada do que já estava.

A derrota em casa, por sua vez, volta a provocar um ambiente de pressão no elenco do Flamengo, que estacionou nos 13 pontos e segue próximo da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 3 CORINTHIANS

FLAMENGO - César; Ayrton, Wallace, Marcelo, Jorge; Cáceres (Paulinho), Jonas, Canteros; Everton, Gabriel (Alan Patrick) e Marcelo Cirino. Técnico - Cristóvão Borges.

CORINTHIANS - Cássio (Walter); Fagner, Felipe, Gil, Uendel; Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto (Rildo), Jadson (Ralf); Malcom e Vagner Love. Técnico - Tite.

GOLS - Elias, aos 25, e Uendel, aos 48 minutos do primeiro tempo; Jadson, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Jadson, Renato Augusto (Corinthians).

PÚBLICO - 26.209 pagantes (29.872 no total).

RENDA - R$ 1.184.210,00.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.