Elias chega à Espanha e sonha com Liga dos Campeões

O meio-campista Elias chegou nesta segunda-feira à Espanha para a realização de exames médicos e posterior assinatura de contrato com o Atlético de Madri. Caso seja aprovado, o jogador brasileiro firmará um acordo por quatro anos e meio. Empolgado, revelou o sonho de participar da Liga dos Campeões da Europa.

"Estou muito contente pela oportunidade de jogar em um grande clube como é o Atlético de Madri. Este é um clube com enorme tradição, que sempre está lutando para jogar a Liga dos Campeões", afirmou Elias, logo após o seu desembarque no aeroporto de Barajas, em Madri.

Elias acredita que ficará à disposição do técnico Quique Sanches Flores no começo de janeiro, quando será retomado o Campeonato Espanhol. "Preciso de uns dias para recuperar a forma. Prefiro atuar de segundo volante, mas jogarei onde o treinador quiser e trabalharei para ajudar", disse.

Contratado pelo Corinthians em 2008, após passagem pela Ponte Preta, Elias teve sucesso no clube e foi campeão da Serie B (2008), do Campeonato Paulista (2009) e da Copa do Brasil (2009), além de ter sido convocado para defender a seleção brasileira. O valor da transação não foi revelado, mas girou em torno de 7 milhões de euros.