Elias chega à Espanha para assinatura de contrato com Atlético de Madri SÃO PAULO - O meio-campo brasileiro Elias, primeira contratação do Atlético de Madri neste mercado de inverno (hemisfério norte), chegou na capital da Espanha, onde passará por exame médico nesta segunda-feira e assinará um contrato pelas próximas quatro temporadas e meia com a equipe.