Elias comemora reestreia no Corinthians com vitória sobre Atlético-PR por 2 a 1

CURITIBA - Elias fez na noite desta quarta-feira a sua reestreia pelo Corinthians. Ainda sem poder disputar jogos oficiais, o volante recém-contratado teve a chance de entrar em campo no amistoso contra o Atlético-PR, que serviu como evento-teste da Arena da Baixada, em Curitiba. E ficou feliz por finalmente ter jogado, principalmente pela vitória corintiana por 2 a 1.

"Me senti bem à vontade. Me receberam muito bem, o que facilita a adaptação", contou Elias, após o amistoso na Arena da Baixada, quando ele foi escalado como titular pelo técnico Mano Menezes e o Corinthians ganhou de virada, com gols de Luciano e Renato Augusto.

Como precisa esperar a reabertura da janela de transferências internacionais - veio do Sporting Lisboa, de Portugal -, o que só acontecerá no segundo semestre, Elias ainda não pode ser inscrito no Brasileirão. Assim, sua estreia oficial será apenas depois da Copa do Mundo.

Por isso mesmo, ele fica na expectativa da realização de novos amistosos, durante a paralisação do Brasileirão no período da Copa do Mundo, para poder jogar novamente. "Agora é dar sequência no trabalho. E se tiver outro amistoso, vou estar à disposição", avisou o volante de 28 anos, que já defendeu o Corinthians com sucesso entre 2008 e 2010.