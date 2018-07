Elias confirma com gol sua fama de carrasco do São Paulo

Quando Elias abriu a vitória corintiana, aos 11 do primeiro tempo, com um belo gol, acabou reafirmando o rótulo de carrasco do São Paulo. Este foi o sexto gol de Elias contra o rival do Morumbi, o primeiro da sua passagem atual pelo Corinthians. Além disso, ele está se especializando em grandes tentos. Já havia marcado dois contra o Once Caldas – um em São Paulo e outro na Colômbia – e nesta quarta, completou de primeira bela jogada de Jadson.

"Tive a felicidade de pegar bem na bola e fazer um gol, mas o time inteiro jogou bem. Dominamos a partida e conseguimos o objetivo que era vencer em casa", disse Elias.

O meia dividiu o protagonismo da vitória do Corinthians com o meia Jadson, perfeito na armação das jogadas, autor do segundo gol e eleito o melhor em campo. O ex-jogador do São Paulo saiu do jogo tão aplaudido quanto Elias. "Todo clássico é especial. Trabalhamos forte a semana. Mas temos de manter a cabeça no lugar. Temos mais cinco jogos", afirmou o meia, que comentou também um possível interesse do futebol japonês. "Não estou sabendo de proposta do Japão. É a segunda vez que tentam me tirar daqui. Estou muito bem aqui, um clube que aprendi a gostar", afirmou.

O lateral Fábio Santos, que também teve boa atuação, ressaltou o jogo coletivo. "Começamos muito bem. O São Paulo teve mais posse de bola, como se esperava, mas não sofremos riscos."