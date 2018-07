Elias confirma que sua renovação com Flamengo está 'encaminhada'

SÃO PAULO - Um dos principais destaques do Flamengo nesta temporada, Elias afirmou nesta segunda-feira que está próximo de acertar a renovação de seu contrato com o time carioca, com o qual se sagrou campeão da Copa do Brasil neste ano e deverá disputar a Copa Libertadores em 2014.

O volante chegou a admitir que gostaria de voltar a atuar pelo Corinthians, clube pelo qual teve passagem vitoriosa, e fez até uma brincadeira para dizer que não descartaria um retorno ao time do Parque São Jorge. Porém, disse que ainda não foi procurado pela diretoria do time paulista.

"Ainda tenho o telefone com DDD 11, para ativá-lo seria bem fácil, mas está difícil", afirmou o atleta, em São Paulo, onde participou nesta manhã de premiação promovida pela revista Placar em conjunto com a ESPN. Em seguida, ele assegurou: "Ninguém do Corinthians me ligou, apesar das amizades. Não houve contato".

E Elias deixou a impressão que é apenas questão de tempo a confirmação oficial de sua continuidade no Flamengo para 2014. "Tenho um pré-contrato assinado com o Flamengo e está tudo bem encaminhado para a minha permanência. Falta só o Flamengo falar com o Sporting (de Portugal) e com os investidores para decretar a minha renovação", afirmou o atleta, ao mesmo tempo em que frisou que precisa "deixar as portas abertas em outros clubes" para o caso de não ficar no clube carioca.