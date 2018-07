Elias descarta clima de final antecipada para o Botafogo Cruzeiro e Botafogo, os dois primeiros colocados do Brasileirão, se enfrentam nesta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Será a chance do time carioca se aproximar do rival mineiro na luta pela liderança do campeonato - a diferença entre eles é de quatro pontos (46 a 42). Mas o elenco botafoguense evitar encarar esse jogo pela 22ª rodada como uma final antecipada.