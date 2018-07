Elias desfalcará o Corinthians por pelo menos um mês. O jogador foi submetido a um exame de ressonância magnética nesta segunda-feira que constatou fissura na fíbula esquerda. De acordo com o médico do Corinthians, Julio Stacanti, o jogador terá de ficar com a perna imobilizada de três a quatro semanas. Somente depois que o jogador retirar a imobilização é que será definido o tempo de recuperação para Elias voltar a jogar.

Por causa da lesão, o volante perderá ao menos três jogos do Corinthians na Libertadores: dia 2 de março contra o Santa Fé, no Itaquerão, dia 9, diante do Cerro Porteño, no Paraguai, e o jogo de volta contra o Cerro, no dia 16. Na melhor das hipóteses, ele teria condições de enfrentar o Santa Fé, dia 13 de abril, na Colômbia.

Também é praticamente certo que Elias vai ficar de fora da convocação dos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra Uruguai e Paraguai. Os jogos serão nos dias 25 e 29 de março, respectivamente.

O volante sofreu uma pancada na perna esquerda na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Audax, no dia 4 deste mês. Elias ficou de fora das partidas contra Capivariano e São Paulo e retornou contra o Cobresal na semana passada. O jogador, no entanto, voltou a sentir dores e nem foi relacionado para enfrentar a Ferroviária, domingo.

Na ausência de Elias, o técnico Tite deve escalar o garoto Maycon como titular. Recém-promovido das categorias de base, o garoto tem sido bastante elogiado pelo treinador.