Elias diz que Diego Forlán não sabia do interesse da diretoria do São Paulo

SÃO PAULO - No São Paulo, a semana foi marcada pelas especulações a respeito da contratação de Diego Forlán, melhor jogador da última Copa do Mundo. O uruguaio, porém, ainda não se pronunciou sobre a negociação. Não negou, nem confirmou. O volante Elias, seu companheiro de Atlético de Madrid, garante que conversou com Forlán e que o atacante foi pego de surpresa com o boato.

"Ele chegou e perguntou se eu sabia de alguma coisa, expliquei para ele do noticiário na TV, que o São Paulo tentaria a contratação dele. Ele ficou surpreso, falando que não sabia de nada, que não estava falando com ninguém sobre isso", revelou Elias, em entrevista à Rádio Estadão ESPN nesta sexta-feira.

De acordo ainda com Elias, a prioridade de Forlán é ficar na Europa. "Ele disse que está pensando aqui ainda, que está pensando em uma transferência aqui pela Europa. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, mas pela palavra dele não tem nada acertado, nem conversa com o São Paulo."

O ex-corintiano, algoz recente do São Paulo, conta que aconselhou Forlán a jogar no Brasil. "Ele pediu informação do São Paulo, do Corinthians e Flamengo, aqueles clubes que teriam interesse na contratação dele. Falei que são grandes clubes, que o Brasil está crescendo, que financeiramente está muito bem, e que seria uma boa vir para o Brasil numa época da vida dele para sentir o peso da camisa e o peso da torcida", contou.

Não será por falta de conselhos que Diego Forlán deixará de acertar com o São Paulo. Seu pai, Pablo Forlán, é um dos maiores ídolos da história do clube paulista e já afirmou mais de uma vez que tem como sonho ver seu filho vestindo a camisa tricolor.

"Ele gosta muito do futebol brasileiro, como gosta do futebol argentino. E sem dúvida ele gostaria de jogar em dois times: um seria o São Paulo e o outro também o Peñarol. Ele gostaria de jogar um ano em cada time. Isso pode acontecer", explicou o Forlán pai, também à Rádio Estadão ESPN.

