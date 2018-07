Elias diz que Flamengo será diferente no segundo turno

BELO HORIZONTE - A derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, domingo, no Mineirão, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, impediu o Flamengo de se distanciar da zona de rebaixamento, pois manteve o time com 22 pontos, em 15.º lugar, com apenas três a mais do que a 17.ª colocada Portuguesa. O meia Elias, porém, prometeu que o time vai embalar e terá postura diferente a partir de agora. "No segundo turno, vamos mudar algumas coisas e trabalhar para levantar o Flamengo", disse.

Embalado pelo triunfo sobre o Vitória por 2 a 1 na última quarta-feira, o Flamengo tentava pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro ganhar dois jogos seguidos, mas não conseguiu, pois perdeu para o Cruzeiro. Elias, porém, descartou qualquer abatimento e aprovou a atuação do time. "Não adianta baixar a cabeça. O time fez um grande jogo e estamos no caminho certo", afirmou.

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira. No Maracanã, o time vai receber o Santos, às 21 horas, pela 20.ª rodada.