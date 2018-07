Elias diz que não esperava voltar tão cedo à seleção brasileira

O volante Elias, do Corinthians, ficou surpreso ao ser convocado pelo técnico Dunga para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Colômbia e Equador, respectivamente nos dias 5 e 9 de setembro, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, ele afirmou que não esperava ser lembrado tão cedo.

O nome do jogador do Corinthians apareceu na primeira lista de Dunga após a Copa do Mundo e se encaixa no processo de renovação da seleção brasileira depois dos fiascos contra Alemanha (7 a 1) e Holanda (3 a 0) na última Copa do Mundo, ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

"O momento chegou cedo. Não fiz dez partidas pelo Corinthians no retorno. Pelo status que cheguei no clube, esperava que a oportunidade acontecesse, mas não esperava que fosse logo na primeira (convocação)", afirmou Elias, em entrevista na tarde desta terça-feira.

O volante já havia sido convocado para a seleção brasileira quando Mano Menezes era o treinador. "Ele (Mano) deu os parabéns, mas é mérito individual e da nossa equipe. É natural que equipes que estão disputando o título tenham jogadores convocados", afirmou Elias.

Outro jogador do Corinthians convocado por Dunga nesta terça-feira foi o zagueiro Gil, que pela primeira vez terá a chance de defender a seleção. "É um momento que todo mundo sonha. Nas outras convocações eu sabia que não tinha chance porque o grupo estava fechado, mas continuei trabalhando", contou.