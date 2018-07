Elias diz que 'sofrerá como um torcedor' em jogo na Arena Corinthians

SÃO PAULO - O volante Elias vive um momento inusitado. Ele comemorou a reestreia pelo Corinthians no amistoso contra o Atlético Paranaense, na última quarta-feira, na reinauguração da Arena da Baixada, em Curitiba, mas continua fora do time. Pior: vai assistir ao histórico jogo contra o Figueirense, neste domingo, das arquibancadas do Itaquerão. "Vou sofrer como torcedor", afirmou o jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Elias só pode jogar no Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo (ele foi contratado depois do fechamento da janela de transferências internacionais). Contra o Atlético Paranaense, ele só entrou em campo porque o jogo foi um amistoso, voltando a atuar uma partida desde novembro do ano passado.

"Foi importante quebrar essa sequência de treinos e viver aquele ambiente de dia de jogo. Pra mim foi muito bom. Procurei dar meu máximo e fico feliz com a atuação da equipe e a vitória", disse Elias, que ficou em campo os 90 minutos. O Corinthians venceu o jogo, de virada, por 2 a 1.

Como o jogo contra o Figueirense será no Itaquerão, o Corinthians treinará nesta sexta, à tarde, e no sábado, pela manhã, no novo estádio. O técnico Mano Menezes quer que o time se ambiente ao gramado novo. A equipe deve ser a mesma que empatou com o São Paulo. A única modificação é o retorno de Jadson ao meio de campo.