Elias é a aposta de Mano para segundo semestre do Corinthians

O técnico Mano Menezes confia que o Corinthians fará um ótimo segundo semestre. O time ganhou quatro reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. A principal esperança é a reestreia de Elias. Para Mano, ele forma uma dupla perfeita com Ralf e vai dar uma nova dinâmica ao meio de campo.

"O Ralf é um jogador mais de contensão, o Elias sai bem e tem capacidade de armação. Ficamos muito satisfeitos com a dupla. O Elias completa bem o Ralf", disse o treinador.

Durante a parada para a Copa do Mundo, o Corinthians realizou quatro jogos treinos e diversos treinos coletivos. Em todos eles Mano repetiu a escalação numa tentativa de dar mais entrosamento e consertar um problema grave: o time quase não criava e fazia poucos gols.

A entrada de Elias foi essencial nesse sentido. Mano quer um time mais veloz na transição entre meio de campo e ataque. O que pode ser um fator negativo para Elias é falta de ritmo de jogo.

"A última meia temporada dele foi desastrosa, ele ficou na equipe B do Sporting, houve dificuldade na negociação (com o Corinthians) e ele perdeu condicionamento. Mas é óbvio que jogar é melhor do que só treinar."

Também na intertemporada, Petros ganhou pontos com Mano Menezes e virou titular do time.O setor de meio de campo fica completo com Jadson. Luciano e Guerrero formam a dupla de ataque.

Dos outros três reforços, Ángel Romero fica no banco de reservas. O zagueiro Anderson Martins e o meia Lodeiro ainda não foram registrados na CBF. Lodeiro fez ontem seu primeiro treino com o grupo.

Para dar mais opções de ataque ao treinador, a diretoria tentou contratar o atacante Marcelo, do Atlético Paranaense, mas não houve acordo financeiro entre os clubes.