Elias e Felipe treinam na reapresentação do Corinthians

O volante Elias e o zagueiro Felipe treinaram nesta sexta-feira no CT do Parque Ecológico e devem retornar ao Corinthians na partida deste domingo, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Ambos desfalcaram a equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, quinta-feira, no Itaquerão.

Elias foi poupado e ficou no banco porque havia jogado 90 minutos dois dias antes, na vitória por 3 a 1 da seleção brasileira sobre a Venezuela, em Fortaleza, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Já Felipe cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Nesta sexta-feira, Elias e Felipe foram os únicos titulares que foram a campo. Os jogadores que atuaram na quinta-feira ficaram na academia fazendo trabalho de recuperação física.

Contra o Atlético-PR, Elias vai entrar no lugar de Rodriguinho. Felipe ocupará a vaga de Edu Dracena. Machucados, Uendel, Fagner e Bruno Henrique continuam fora. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro com 64 pontos. O segundo colocado é o Atlético-MG, com 59.