Elias e João Paulo devem estrear no Flamengo contra o Volta Redonda

RIO - O Flamengo deve estrear duas das suas contratações para a temporada 2013 no próximo fim de semana. Nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo João Paulo e o meio-campista Elias treinaram entre os titulares em atividade comandada pelo técnico Dorival Júnior no CT do clube em Vargem Grande.

No treino tático, João Paulo trabalhou no lugar de Ramon, que vinha sendo escalado na lateral esquerda do Flamengo. Já Elias ocupou a vaga de Rodolfo no meio-de-campo do time. Essas mudanças devem se repetir no próximo domingo, quando a equipe da Gávea vai encarar o Volta Redonda, às 17 horas, no Estádio de Moça Bonita, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

No treinamento tático, Dorival demonstrou preocupação especial com a rapidez da saída de bola, o posicionamento dos jogadores e as finalizações. O atacante Nixon foi o jogador mais exigido pelo treinador, que lhe pediu para dar mais velocidade no apoio no setor ofensivo.