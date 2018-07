Elias espera que seleção brasileira leve 'bons ares' do Corinthians

Nenhum clube tem tantos jogadores na seleção como o Corinthians. O líder do Campeonato Brasileiro tem quatro atletas convocados por Dunga: o goleiro Cássio, o zagueiro Gil, o volante Elias e o meia Renato Augusto. Para completar, a seleção trabalhou segunda e terça-feira no CT do clube e nesta quarta-feira treinou no Itaquerão. Por todos esses fatores, Elias espera que a seleção seja influenciada pelo Corinthians na quinta-feira, quando enfrenta a Argentina, em Buenos Aires, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

"A gente se sente à vontade. Esperamos que os bons ares que a gente tem aqui no Corinthians possam ser levados para a seleção também", disse Elias, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

Além da boa fase dos jogadores corintianos, o volante aposta no retorno de Neymar para que o Brasil consiga superar a Argentina no Monumental de Nuñez. O craque do Barcelona volta à seleção depois de cumprir suspensão imposta pela Conmebol pela expulsão que sofreu na Copa América em jogo contra a Colômbia.

"É ate difícil falar dele e do que vem fazendo no Barcelona. Está com muita confiança. Temos de ajudá-lo a fazer o que ele está fazendo lá. Que bom que ele voltou para a seleção", disse Elias.

Apesar de a Argentina não contar com Messi, Agüero e Tevez, todos machucados, o volante corintiano vê o Brasil favorito apenas na teoria. "Os times se superam nas dificuldades, e a gente tem que estar preparado para isso. Estamos crescendo, eles estão caindo um pouco de produção. Só que é clássico. Tudo pode acontecer", afirmou.