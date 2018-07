Elias está fora do jogo contra o Fluminense e deve voltar para o Sporting

O volante Elias está fora da partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil e deverá deixar o clube. O jogador foi cortado da lista de relacionados para a partida contra o Fluminense e deve ser devolvido para o Sporting de Portugal. As informações foram confirmadas pela diretoria do Corinthians. "Elias vem conversando com o Sporting de Portugal, os clubes estão em fase final de negociação e o jogador deverá seguir ainda hoje (terça-feira) para exames médicos", diz nota oficial do clube.

Elias voltou ao Corinthians em abril de 2014 quando o clube pagou 4 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na época) de forma parcelada, assumindo 50% dos direitos econômicos do jogador. Elias é titular e um dos pilares da equipe de Cristóvão Borges. Para a partida desta quarta-feira, seu substituto deverá ser Rodriguinho. Se confirmada, a saída será a 20ª desde o título brasileiro de 2015. Da equipe titular que conquistou o título, agora só restam Cássio e Fagner.

O Corinthians perdeu quatro jogadores para o futebol chinês: Ralf, Gil, Jadson, Renato Augusto. Outros três foram para a Europa (Felipe, Malcom e Vagner Love) e mais dois para a América do Norte (Fábio Santos e Mendoza). O time também perdeu jogadores para o mercado interno, casos de Emerson Sheik, Guerrero, Edu Dracena, Marciel, Edilson. Completam a lista os jogadores que foram para a Europa, como Matheus Pereira, Petros, Lincolm, André e Luciano.