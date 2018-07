Elias estreia e Gabriel desfalca o Bahia contra o Sport

Apesar do desfalque, o técnico Paulo Roberto Falcão prepara um time bem ofensivo para tentar a primeira vitória no Brasileirão - foram dois empates e duas derrotas nas quatro primeiras rodadas da competição, com apenas dois gols marcados.

No último treino coletivo antes da partida, realizado na última sexta, o treinador montou um time com três atacantes, auxiliados pelo meia-atacante Magno, que entra na vaga de Gabriel. Se a formação se confirmar, o atacante Elias, destaque do Campeonato Carioca pelo Resende e contratado na semana passada, faz sua estreia pela equipe baiana como titular. "Ele já demonstrou qualidade", justificou Falcão. "Ele teria sido escalado contra o Vasco (derrota por 2 a 1, em Salvador, no último fim de semana) se não fossem os problemas com a regularização".