Elias exalta recorde corintiano e prevê Libertadores 'difícil' em 2016 Um dos grandes nomes da campanha do hexacampeonato nacional do Corinthians, Elias exaltou o fato de o time ter coroado a sua ótima campanha com o recorde de pontos conquistados desde que a competição passou a ser disputada com 20 clubes, em 2006. Ao chegar aos 81 pontos com o empate por 1 a 1 com o Avaí, domingo, no Itaquerão, o time superou os 80 obtidos pelo Cruzeiro em sua campanha vitoriosa de 2014.