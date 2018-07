Elias exibe ansiedade antes de reencontrar Corinthians

O atleta, que foi o herói da classificação flamenguista para as quartas de final da Copa do Brasil, ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira, no Maracanã, descartou a possibilidade de ser poupado deste confronto, embora tenha jogado no sacrifício diante dos cruzeirense por causa de dores na coxa esquerda.

"Não há chance de ser poupado e ficar fora desse jogo. Sonho com esse dia. Quero muito reencontrar o Corinthians e a torcida. É o maior clássico do Brasil. São os dois maiores times. Ninguém quer ficar de fora, muito menos eu", ressaltou o volante, que é torcedor assumido do Corinthians desde a sua infância. "É o clube que eu gosto, que eu torço e na minha casa, que é São Paulo", reconheceu.

Apesar do fator emocional que representará enfrentar um time no qual se consagrou, Elias destacou que precisa estar em campo para ajudar o Flamengo a tentar deixar a incômoda 14.ª posição do Brasileirão. "Sei que sou um jogador importante para o elenco. Acho que minha presença em campo motiva os jogadores.