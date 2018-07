Elias ganha vaga de titular do Figueirense na Bahia

"O Bahia foi meu primeiro clube profissional. Respeito muito eles, mas com a camisa do Figueirense vou estar comprometido com a vitória a cada instante do jogo", afirmou Elias, que terá a companhia de Wilson Pittoni no meio, com Fernandes atuando mais próximo do atacante Aloísio. Desde que chegou no clube catarinense, ele jogou 25 minutos no empate com o Grêmio e 45 contra o Palmeiras.

O lateral-direito Pablo e o atacante Rhayner, que se lesionaram na derrota para o Palmeiras na última quarta, foram vetados pelo departamento médico e sequer viajaram com a delegação. Sem Pablo, Jorginho deve improvisar Coutinho na lateral, sendo que Elias exercerá a função de Rhayner no meio. Outro desfalque é o meia Maicon, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Seu substituto mais provável é o paraguaio Pittoni, que retorna de suspensão.